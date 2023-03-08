EYT'de bu detayı kaçırmayın
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. EYT'ye başvuranların sayısı ise 700 bin kişi oldu ve her geçen gün artıyor. Bunun üzerine EYT'den hangi şartlar dahilinde muaf olunacağı açıklandı. EYT hakkında en çok merak edilen sorular yanıtlandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası resmileşti ve başvurular başladı. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yoğunluğu olduğu kadar vatandaşlar tarafından merak edilen sorularda da büyük bir artış söz konusu. Başvuruda zaman kısıtlaması olmazken ilk maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak. EYT'ye başvuranların sayısı ise 700 bin kişi oldu. EYT için e-Devlet'te yeni düzenleme yapıldı.
Hürriyet.com.tr'den Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen sorulara verdiği yanıtları paylaştı. İşte EYT hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
Soru: 4/A hizmete başlama tarih 9.11.1998 ve 5765 gün prim günüm var. 4/B tescil başlangıç tarihim ise 2017. İlk 890 gün ödendi, sonrasında ödenmedi, 4/B’den borçluyum. Toplam prim günüm 6657 gün. EYT’den yararlanabiliyor muyum?
- 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olduğunuz için EYT’den yararlanabiliyorsunuz. Emekli olabilmeniz için kademeli prim gün kapsamında 5900 prim güne ihtiyacınız var. Bağ-Kur prim borcunuz olduğu için EYT’den yararlansanız bile emekli olamazsınız.
- EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: 16.03.1999’da SSK’lı olarak işe girdim. 58 gün prim ödemem var. 2001’den itibaren doktor olarak emekli sandığına tabi memurum, 7320 gün primim var. EYT’den emekli olabilir miyim, olursam SSK’dan mı, emekli sandığından mı emekli olabiliyorum?
- EYT’den emekli olabiliyorsunuz. Toplam prim gün sayınız 7378 gün. Memur statüsünde olduğunuz için 7200 prim günü doldurmuş olmanız gerekiyor ki siz doldurmuşsunuz. Bu durumda memur statüsünde yani Emekli Sandığından EYT’li olarak emekli olabileceksiniz.
- PRİMİNİZİ TAMAMLAMALISINIZ