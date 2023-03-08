EYT'de bu detayı kaçırmayın

Soru: 16.03.1999’da SSK’lı olarak işe girdim. 58 gün prim ödemem var. 2001’den itibaren doktor olarak emekli sandığına tabi memurum, 7320 gün primim var. EYT’den emekli olabilir miyim, olursam SSK’dan mı, emekli sandığından mı emekli olabiliyorum?

- EYT’den emekli olabiliyorsunuz. Toplam prim gün sayınız 7378 gün. Memur statüsünde olduğunuz için 7200 prim günü doldurmuş olmanız gerekiyor ki siz doldurmuşsunuz. Bu durumda memur statüsünde yani Emekli Sandığından EYT’li olarak emekli olabileceksiniz.

- PRİMİNİZİ TAMAMLAMALISINIZ