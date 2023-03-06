EYT'de "KOD 8" detayı

• Bu EYT'liler için işlemler birkaç aşamada gerçekleşiyor. Buna göre ilk etapta işten çıkış belgesi alınıyor ve sonra başvuru tamamlanıyor.

• Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamadığından çıkış yaptırmak zorunlu.

• Burada KOD 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor.