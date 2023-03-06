EYT'de "KOD 8" detayı
Milyonlarca EYT'linin beklediği yasanın çıkması ile SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Başvuruda bulunan SSK'lı EYT'lilerin yüzde 87'si ise çalışıyor. Peki, çalışan EYT'liler nasıl çıkış yapacak?
Meclis'te 3 haftalık aranın ardından 28 Şubat günü EYT yasası kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milyonlarca EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar başvurularını tamamlıyor. Ayrıca başvuru için SGK'ya gitmek yerine e-Devlet üzerinden de kolayca işlem yapılabiliyor.
ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EYT'LİLER NASIL BAŞVURU YAPACAK?
EYT'liler iki bölümde değerlendiriliyorlar.
• Birinci bölümde olanlar çalışmayan EYT'liler. Bu vatandaşlar sadece başvuru yaparak işlemlerini tamamlamış oluyor. Artık hak sahibi oldukları belirlenip maaşlarının bağlanmasını bekleyecekler.
• İkinci bölümdeki EYT'liler ise halen bir işyerinde çalışanlar.
• Bu EYT'liler için işlemler birkaç aşamada gerçekleşiyor. Buna göre ilk etapta işten çıkış belgesi alınıyor ve sonra başvuru tamamlanıyor.
• Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamadığından çıkış yaptırmak zorunlu.
• Burada KOD 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor.
TEKRAR GİRİŞE DİKKAT
• EYT'liler emekli olduktan sonra isterlerse aynı işyerinde isterlerse farklı bir işyerinde çalışabiliyorlar.
• Hatta yasa 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayan EYT'liler için 5 puanlık prim indirimini de getirdi.
• Buna göre SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) 30 gün içinde aynı işyerine başvuran EYT'liler için daha az ödeniyor.