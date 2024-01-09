EYT'li Olmadan Erken Emekli Olmanın Formülü Açıklandı! Erken Emeklilik Şartları Duyuruldu! EYT Olmadan Emekli Olma Şartları Neler?

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1) SGK’ya Başvuru: Malulen emeklilik için ilk adım, son çalışılan ilin SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvurmak. Burada, yaşlılık, ölüm ve en az 1800 gün malullük sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

2) Sağlık Kuruluşuna Başvuru: SGK’nın önerdiği sağlık kuruluşlarına başvurularak, malullük derecesinin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada alınan sağlık raporu, ilgili SGK birimine sunulmalıdır.

3) Sonucun Beklenmesi: SGK, sunulan raporu değerlendirerek malulen emeklilik için karar verir.