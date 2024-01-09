EYT'li Olmadan Erken Emekli Olmanın Formülü Açıklandı! Erken Emeklilik Şartları Duyuruldu! EYT Olmadan Emekli Olma Şartları Neler?
Türkiye'de çok sayıda insan malulen emekli olma şartlarını araştırmaya devam ediyor. Emeklilik bir yandan uzun süredir çalışan pek çok insanın internetten öğrenmeye çalıştığı bir konuyken malulen emekli olma şartları belli oldu.
1992-2002-2013-2016 SGK girişlilere 10-15 yıl erken emeklilik geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen özel şartlar çerçevesinde, bu bireylerin çalışma hayatlarını sürdürebilmeleri ve emekli olabilmeleri için özel şartları açıkladı.
MALULEN EMEKLİ OLMAK NE DEMEK?
Malulen emeklilik, sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başladıktan hemen sonra eskisi gibi verimli çalışmaya engel oluşturacak şekilde ortaya çıkan, herhangi bir hastalık veya herhangi bir kaza sonrası kişinin eski iş yapma gücünü kaybetmesinden ötürü sigorta sistemi tarafından ekonomik geleceğinin düzenli maaşla garanti altına alınmasını sağlayan emeklilik sistemidir.
MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1) SGK’ya Başvuru: Malulen emeklilik için ilk adım, son çalışılan ilin SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvurmak. Burada, yaşlılık, ölüm ve en az 1800 gün malullük sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
2) Sağlık Kuruluşuna Başvuru: SGK’nın önerdiği sağlık kuruluşlarına başvurularak, malullük derecesinin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada alınan sağlık raporu, ilgili SGK birimine sunulmalıdır.
3) Sonucun Beklenmesi: SGK, sunulan raporu değerlendirerek malulen emeklilik için karar verir.
BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sonuçları iki şekilde öğrenilebilir:
1) E-devlet Üzerinden Sorgulama: E-devlet sistemi, SGK Evrak Takip sayfası üzerinden başvuru sonuçlarını sorgulamak için bir yol sunar.
2) SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama: SGK’nın resmi web sitesinde bulunan Doküman Yönetim Sistemi Evrak Takip Sorgusu ile başvuru sonuçlarına ulaşılabilir.