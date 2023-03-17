EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti

İŞTE O ŞARTLAR!

• Kanuna göre, 2008 yılından önce sigortalı olmuş ve en az yüzde 40 raporu olanlar ile en az yüzde 40 doğuştan engelli olan memurlar 5400 prim günü (15 yıl) ödemiş olmak şartıyla erken emekli olabiliyor.

• Memurun engellilik oranı yüzde 49'un altındaysa en az 18 yıllık sigortalılık ve 4680 gün primleri olmak şartıyla yine yaşa takılmadan emekli olabiliyor.