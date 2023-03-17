EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti
EYT düzenleme sonrasında prim gün sayısında eksik olan vatandaşlar, tamamlamak için araştırmalara başladı. EYT'de şartlar ise tek tek açıklandı. Erken emeklilik için bazı detaylar bulunuyor. İşte detaylar...
EYT'nin yasalaşması sonrasında erken emeklilik için aranan şartlar yeniden gündemde. EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınırken, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik yolu gözüktü. Bazı şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkânı sunuluyor. Memurlar, 1 Ekim 2008 sonrasında erken emeklilik hakkından yararlanmaya başladı. Peki, EYT'li olamayan biri hangi şartları sağlamalı?
İŞTE O ŞARTLAR!
• Kanuna göre, 2008 yılından önce sigortalı olmuş ve en az yüzde 40 raporu olanlar ile en az yüzde 40 doğuştan engelli olan memurlar 5400 prim günü (15 yıl) ödemiş olmak şartıyla erken emekli olabiliyor.
• Memurun engellilik oranı yüzde 49'un altındaysa en az 18 yıllık sigortalılık ve 4680 gün primleri olmak şartıyla yine yaşa takılmadan emekli olabiliyor.
ENGELLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
• Engellilik oranı yüzde 50-59 arasında olan memurlar en az 16 yıldan beri sigortalı olurlarsa 4320 gün prime sahip olmaları durumunda yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanıyor.
• Memurlara yönelik sonradan gerçekleşen engellilik halinde erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
• Bu durumda engel oranı 40-49 arasında olanlara 6 bin 480 prim (18 yıl) ödemek kaydıyla emeklilik hakkı doğuyor.
• Engel oranı yüzde 50-59 arasında olan memurlar, en az 5 bin 760 (16 yıl) prim ödediği takdirde emeklilik hakkına kavuşuyor.
MART'TA EMEKLİLİK BAŞVURU YAPANLAR ÇİFTE ÖDEME ALACAK
Milyonlarca sigortalı için EYT yasasından emekli olabilmek için başvurmaya devam ediyor.
Mart ayı içinde başvuru yapıp Nisan'dan itibaren maaş hesaplanmasını isteyen EYT'liler acele ediyor. Böylece Nisan'da ödenecek olan Ramazan Bayramı ikramiyesini de hak etmiş olarak çifte ödeme alacak.