Gıda zehirlenmesi vakaları patladı! Uzman isim kritik uyarılarda bulundu

Ayrıca, soğuk zincirin bozulmasının ve yetersiz pişirme uygulamalarının riskleri katladığını söyleyen Şensu Demir, "Et, tavuk ve deniz ürünleri gibi yüksek riskli gıdaların iç sıcaklığının minimum 75C’ye ulaşmaması, patojen mikroorganizmaların hayatta kalmasına yol açıyor. Bu da zehirlenme vakalarının en kritik tetikleyicileri arasında" diye konuştu.