Gün boyu tok tutan 10 besin
Ramazan ayı boyunca sahurdan iftara kadar olan sürede, doğru besinler yoluyla tok kalabilmek mümkün! Gün boyu tok tutan yiyecekler sadece Ramazan ayında değil, diyet yapanlar için de oldukça önemlidir. İşte uzun süre tokluk hissi veren besinler...
YULAR EZMESİ
Yulaf ezmesinin posa içeriği çok yüksektir ve vücut tarafından yakılması uzun sürer. Yulaf ezmesi harika bir beta glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengelemesinin yanında bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklarda beta glukanın destekleyici bir tedavi sağladığı düşünülüyor.
LOR PEYNİRİ
Lor peynir hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu sayede tok kalmanızı sağlarken tuzlu diğer peynirlerin aksine gün boyu susamanızı engeller. Sahurda kahvaltılarınıza lor peyniri ekleyebilir, salatalarınızda kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor tüketemiyorsanız sofralarınızda az yağlı, az tuzlu peynirlere mutlaka yer verin.
YUMURTA
Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak en kaliteli protein kaynağı olan yumurta gelir. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.
PROTEİN İÇEREN BESİNLER
Görünür yağlarından uzaklaştırılmış kırmızı et, beyaz et, süt, yoğurt, yumurta, peynir yüksek protein içerikleri ile uzun süre tok kalmanızı sağlar. Sahurda sofralarınızda mutlaka bu besinlere yer verin.