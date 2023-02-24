Meteoroloji tarih verdi! Yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; güneşli günler geride kalıyor, yerine yağışlı günler geliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; ülke genelinde güneşli havalar geride kalıyor. Yerini yağışlı havalara bırakacağını belirten Meteoroloji, bazı uyarılarda bulundu. Özellikle yeni hafta etkili olması beklenen yağışlı havanın bir süre etkili olacağı belirtildi.
METEOROLOJİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
O BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ VAR
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
CUMARTESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genel hava tahmini haritası şöyle: