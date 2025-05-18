Günlük rutinleriniz sağlığınızı tehdit ediyor! İşte her gün maruz kaldığınız 10 risk

Modern yaşamın hızı, şehir hayatının stresi ve yoğun iş temposu, sağlığımızı farkında olmadan tehdit eden birçok riskle bizi karşı karşıya bırakıyor. Çoğu zaman göz ardı edilen bu tehlikeler, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, günlük hayatta fark etmeden maruz kaldığımız bu sağlık riskleri neler? İşte korunmanız gereken 10 tehlike ve almanız gereken önlemler…