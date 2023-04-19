Hangi ülkede kaç Türk var?
Türkler, sadece Türkiye ve civar ülkelerde değil dünyanın dört bir yanında yaşamakta. Sayımız dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak kadar fazladır. Peki, Dünya’da kaç Türk var? İşte Dünya'daki Türk nüfusu...
Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünya üzerindeki üç ülke dışında bütün ülkelerde Türkler yaşamaktadır ve birçok ülkede de hatrı sayılır miktarda Türk bulunmaktadır.
TÜRKLERİN EN ÇOK YAŞADIĞI ÜLKELER HANGİLERİ?
Türklerin en çok yaşadığı üç ülke Almanya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere ve Hollanda’dır. Türk halkları bakımından ele alındığında en büyük nüfus Türkiye’den sonra sırayla Özbekistan, İran, Rusya, Çin ve Kazakistan’da yaşar.
ALMANYA'DA KAÇ TÜRK VAR?
Almanya’da yasal olarak yaşayan ancak AB vatandaşı olmayan 1 milyon 316 bin Türk vardır. Sadece Alman vatandaşlığı olan Türk kökenliler de hesaplamaya dahil edildiğinde bu sayının 4 milyondan fazla olduğu tahmin edilir.
ALMANYA TÜRK NÜFUSU
Avrupa Avukat sitesinin yayınladığı yazıya göre, Almanya’daki Türk nüfusu üç kategoride değerlendirilmelidir:
• Alman vatandaşlığı olan Türkler,
• Almanya’da doğup büyüyen ve T.C. vatandaşlığı olmayan ikinci ve üçüncü nesil Türkiye kökenli göçmenler,
• Almanya vatandaşlığı olmadığı halde ülkede yasal olarak ikamet eden T.C. vatandaşları
Tüm kategoriler dahil edildiğinde Almanya’da yaşayan Türk sayısının 4 milyon ile 7 milyon arasında olduğu tahmin edilir. Berlin Türk nüfusu yaklaşık 200 binken şehirdeki Kreuzberg Türk mahallesinin nüfusu yaklaşık 30 bindir.