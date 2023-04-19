Hangi ülkede kaç Türk var?

ALMANYA TÜRK NÜFUSU

Avrupa Avukat sitesinin yayınladığı yazıya göre, Almanya’daki Türk nüfusu üç kategoride değerlendirilmelidir:

• Alman vatandaşlığı olan Türkler,

• Almanya’da doğup büyüyen ve T.C. vatandaşlığı olmayan ikinci ve üçüncü nesil Türkiye kökenli göçmenler,

• Almanya vatandaşlığı olmadığı halde ülkede yasal olarak ikamet eden T.C. vatandaşları

Tüm kategoriler dahil edildiğinde Almanya’da yaşayan Türk sayısının 4 milyon ile 7 milyon arasında olduğu tahmin edilir. Berlin Türk nüfusu yaklaşık 200 binken şehirdeki Kreuzberg Türk mahallesinin nüfusu yaklaşık 30 bindir.