Hangi Yoğurt Tercih Edilmeli? Ev Yapımı Yoğurtlar Tehlikeli mi? Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?
Yoğurt; protein, kalsiyum, B vitaminleri ve probiyotik bakteriler açısından zengin bir besin. Bu nedenle de Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası… Peki hangi yoğurt daha güvenilir? Markette satılan yoğurtlar mı evde yapılanlar mı? Hazır yoğurtlar nasıl oluyor da uzun süre bozulmuyor? İşte cevabı..
Yoğurt başta ülkemiz olmak üzere dünya mutfağında yer alan en önemli besinlerden biri… Hatta pek çok uzman yoğurdu ‘süper besin’ olarak tanımlıyor. Çünkü yoğurt protein içeriği yüksek gıdaların başında geliyor.
Bu faydalarıyla yoğurt, tüketicilerin tercihlerine ilişkin tartışmalara da konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ‘Market yoğurdu sağlıklı mıdır?’ sorusuyla ikiye ayrıldı. Kimileri “Market yoğurtları bozulmak nedir bilmiyor. 30 gün dolapta kaldı hâlâ ilk günkü gibiydi, bu özelliği sağlıklı olduğunu gösteriyor” derken bazıları da “Kapalı pakette alınan hiçbir şey sağlıklı değil. En doğrusu evde yapılması” yorumunda bulundu.
Gıda Mühendisi Ebru Akdağ' a göre market raflarında karşımıza çıkan güvenilir markaların ürünleri de Türk Gıda Kodeksi’ndeki koşullara uygun olarak üretilir. Dolayısıyla market yoğurdu, yoğurttur.
“Yoğurdunu evde yapmayı sevenlerdenseniz ve bunu keyifli, lezzetli, düşük maliyetli bulduğunuz için yapıyorsanız, en basitinden size iyi hissettiriyorsa söyleyebileceğim tek şey var; harika” diyen Ebru Akdağ, “Tabii pastörize süt kullandığınız sürece…” dedi.