Hangi Yoğurt Tercih Edilmeli? Ev Yapımı Yoğurtlar Tehlikeli mi? Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?

Bu faydalarıyla yoğurt, tüketicilerin tercihlerine ilişkin tartışmalara da konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ‘Market yoğurdu sağlıklı mıdır?’ sorusuyla ikiye ayrıldı. Kimileri “Market yoğurtları bozulmak nedir bilmiyor. 30 gün dolapta kaldı hâlâ ilk günkü gibiydi, bu özelliği sağlıklı olduğunu gösteriyor” derken bazıları da “Kapalı pakette alınan hiçbir şey sağlıklı değil. En doğrusu evde yapılması” yorumunda bulundu.