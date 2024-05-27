Havalar ısınırken uzmanlar havuz için uyardı! İşte havuzlardaki 15 tehlike!

HORMONAL BOZUKLUK

Yapılan bir araştırmaya göre başta klor olmak üzere kullanılan diğer kimyasallar hormon bozukluğuna yol açıyor. Çocuklar vücut ağırlıklarından dolayı bu kimyasallardan daha fazla etkilendiği için uzmanlar, iki haftada bir 30 dakika kapalı havuzda yüzen erkek çocuklarında hormon bozukluğunun meydana gelebileceğini belirtmiş.