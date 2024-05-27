Havalar ısınırken uzmanlar havuz için uyardı! İşte havuzlardaki 15 tehlike!
Havalar ısınırken tatil yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri de havuzların olduğu yerlerdir. Ancak havuzlar içinde oldukça çok tehlike bulunmaktadır. İşte o 15 tehlike...
KULLANILAN TEMİZLİK FİLTRELERİ
Havuzların içinde bulunan temizlik filtreleri tehlikeli olabiliyor. Çok kısa zaman önce bir çocuğun saçları, bir çocuğun ise ayağı havuzun havalandırma motoruna sıkıştı. İkisi de kurtarılamadı.
HASTALIK İHTİMALİ
Havuzlarda bulunan bakteriler idrar kesesi iltihaplanmasına yani sistite yol açıyor. Yazın gelmesiyle doktorlara en sık başvurulan rahatsızlıkların başında havuz sistiti geliyormuş. Bu durumdan korunmak için yapmanız gereken şey bol bol su tüketmektir.
HORMONAL BOZUKLUK
Yapılan bir araştırmaya göre başta klor olmak üzere kullanılan diğer kimyasallar hormon bozukluğuna yol açıyor. Çocuklar vücut ağırlıklarından dolayı bu kimyasallardan daha fazla etkilendiği için uzmanlar, iki haftada bir 30 dakika kapalı havuzda yüzen erkek çocuklarında hormon bozukluğunun meydana gelebileceğini belirtmiş.
ÇOCUK HAVUZLARINDA RİSK DAHA YÜKSEK
Çocukların havuza tuvaletini yapması, anne babaların bebeklerini bezleriyle havuza sokması, ayrıca bu havuzların daha küçük olması sebebiyle çocuk havuzları daha fazla risk taşımaktadır. Burada iş anne babalara düşüyor. Çocukları havuza sokmadan önce mutlaka tuvalete götürmeli, bebeklerinizi asla bezleriyle suya sokmamalısınız.