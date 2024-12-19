Her 10 çalışandan 7’si maaşından memnun değil
Pluxee Türkiye’nin araştırmasına göre, çalışanların büyük çoğunluğu maaşlarının tatmin edici olmadığını düşünüyor. Zam talepleri ve yan hak beklentileri artarken, beyaz yakalıların yüzde 62’si haftada 4 gün çalışmak için maaş kesintisine razı.
Pluxee Türkiye, 26 ilde 500 beyaz yakalı çalışan ile gerçekleştirdiği araştırma ile çalışma hayatındaki mevcut durumu ve beklentileri ortaya koydu. Araştırma bilgisayar destekli kişisel görüşme yöntemiyle (C.A.P.I) yapıldı.
Araştırmaya göre çalışanların yüzde 70’i maaşlarını yeterli bulmuyor. Yan haklar, esnek çalışma düzenlemeleri ve fırsat eşitliği gibi konular, çalışanların işveren seçimindeki kritik unsurlar arasında yer alıyor.
ZAM BEKLENTİSİ YÜKSEK, MAAŞ MEMNUNİYETİ DÜŞÜK
Marketing Türkiye’nin haberine göre, araştırmaya katılanların yüzde 30’u 2024 yılında Ocak zammı dışında ek bir ara zam aldığını belirtirken, yüzde 27’lik bir kesim yüzde 66 ve üzeri maaş artışı teklif edilirse iş değiştirebileceğini ifade ediyor. Çalışanların yüzde 75’i ise şirketlerine olan bağlılığın yüksek performansa doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.
HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA TALEBİ ARTIYOR
Araştırmaya göre, beyaz yakalıların yüzde 62’si haftada 4 gün çalışmak için maaşlarından yüzde 9’a varan bir kesintiyi kabul edebileceğini söylüyor. Bu sonuç, esnek çalışma modellerine duyulan talebin arttığını ve iş-yaşam dengesinin çalışanlar için öncelikli bir konu haline geldiğini gösteriyor.
YAN HAKLAR İLK SIRADA
Çalışanların zam beklentisinin yanı sıra işverenlerinden en çok talep ettiği konular arasında yan haklar geliyor. Araç desteği, sağlık sigortası, performans primleri, yakıt yardımı ve özel gün hediyeleri en çok talep edilen yan haklar arasında yer alıyor.
CİNSİYET VE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU
Katılımcıların yüzde 70’i maaş zamlarında cinsiyet eşitliğinin gözetildiğini düşünürken, özellikle eğitim ve finans sektörlerinde ücrette fırsat eşitliği yaratma gerekliliği dikkat çekiyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “Çalışan beklentilerinin şekil değiştirdiği günümüzde işverenlerin çalışan deneyimine odaklanması büyük önem taşıyor. Yan hak düzenlemeleri ve takdir edilme hissi, çalışan bağlılığını artırarak şirket performansına olumlu yansıyor.” dedi.