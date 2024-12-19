Her 10 çalışandan 7’si maaşından memnun değil

ZAM BEKLENTİSİ YÜKSEK, MAAŞ MEMNUNİYETİ DÜŞÜK

Marketing Türkiye’nin haberine göre, araştırmaya katılanların yüzde 30’u 2024 yılında Ocak zammı dışında ek bir ara zam aldığını belirtirken, yüzde 27’lik bir kesim yüzde 66 ve üzeri maaş artışı teklif edilirse iş değiştirebileceğini ifade ediyor. Çalışanların yüzde 75’i ise şirketlerine olan bağlılığın yüksek performansa doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.