Her sabah dinç uyanmak mümkün! İşte kaliteli uyku için 10 altın kural

5. YATAK ODASINI SADECE UYKU İÇİN KULLANIN

Yatak odası, uyku ve dinlenme yeri olmalıdır. Çalışma veya yemek yeme alışkanlıkları, beynin yatak odasını "aktif bir alan" olarak algılamasına yol açar.

Yatak odasında televizyon izlemeyin, çalışmayın veya yemek yemeyin. Beyniniz bu alanı sadece uyku ve dinlenme ile ilişkilendirmelidir.