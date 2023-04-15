Hong Kong'da anne adayının ChatGPT isyanı: "Baba o mu yoksa yapay zeka mı?"

Sohbet botu bu sorunun ardından Zhiyu (bilge evren) ve Meifen (güzel dağlar) gibi öneriler sıraladı.

Sonuçtan memnun olmayan baba, "Başka önerin var mı?" sorusunu yöneltti. ChatGPT böylece Mingli (anlamak) ve Yongyi (cesur ve kararlı) gibi daha geleneksel isimlerle geldi.

Önerileri beğenen adam, eşine listeyi gösterdi. Ancak anne adayı bunların hiçbirini beğenmedi. Çocuğa isim vermenin önemli bir süreç olduğunu savunan kadın, "Belli ki düşünemeyecek kadar tembel. Çocuğunun adını koymak umurunda bile değil" dedi.