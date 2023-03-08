İçişleri Bakanlığı yanıtladı: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinden sonra, deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki afetzedelerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Depremin ardından evleri yıkılan, hasar gören ya da panikleyen çok sayıda vatandaş bölgeyi terk ederek başka şehirlere göç etti.

Evini kaybeden ve geçici konaklama bölgelerinde ikamet etmeye devam eden depremzedeler de adres bildiriminde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde nasıl oy kullanılacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt bulan yazılı açıklamanın detayları...