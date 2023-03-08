İçişleri Bakanlığı yanıtladı: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Deprem bölgesindeki vatandaşlar nasıl oy kullanacak?" sorusunu yanıtladı. Deprem bölgesindeki illerde ikamet eden kişilerin diğer illerle ilgili adres değişikliğini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden de yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinden sonra, deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki afetzedelerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.
Depremin ardından evleri yıkılan, hasar gören ya da panikleyen çok sayıda vatandaş bölgeyi terk ederek başka şehirlere göç etti.
Evini kaybeden ve geçici konaklama bölgelerinde ikamet etmeye devam eden depremzedeler de adres bildiriminde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde nasıl oy kullanılacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt bulan yazılı açıklamanın detayları...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada merak edilen "Depremzedeler nasıl oy kullanacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:
- Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.
- Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen "karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler"e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.
Kaynak: DHA