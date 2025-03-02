İftar sofralarının vazgeçilmezi: Hurmanın mucizevi faydaları!

Hurmanın popülerliği son yıllarda daha da arttı, ancak bu besinin değeri aslında asırlardır biliniyor. Palmiyegiller familyasına ait olan hurma, sıcak iklimlerde yetişen ve tarih boyunca birçok kültürde kutsal kabul edilen bir meyvedir. İslam dünyasında özellikle Ramazan aylarında tüketimi yaygın olsa da, aslında yılın her döneminde sağlık için oldukça faydalıdır.