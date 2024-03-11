İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…
Milyonlarca müslüman, Ramazan ayında oruç tutmaya başladı. Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutacak olanlar için sahur ve imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte İl il sahur ve iftar saatleri.
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ŞEHİR ŞEHİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Milyonlarca insan Ramazan ayında oruç tutacak, imsak vaktinde sahura kalkacaklar. İmsak vakti, il il değişiklik gösterir, bu yüzden sahura kalkıp oruç niyeti edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ile sahur ve iftar saatleri belirlendi.
11 MART İMSAKİYESİ
İstanbul
Sahur/İmsak saati: 05:52
Akşam/İftar saati: 19:12
Ankara
Sahur/İmsak saati: 05:38
Akşam/İftar saati: 18:57
İzmir
Sahur/İmsak saati: 06:02
Akşam/İftar saati: 19:20