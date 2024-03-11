İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…

ŞEHİR ŞEHİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Milyonlarca insan Ramazan ayında oruç tutacak, imsak vaktinde sahura kalkacaklar. İmsak vakti, il il değişiklik gösterir, bu yüzden sahura kalkıp oruç niyeti edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ile sahur ve iftar saatleri belirlendi.