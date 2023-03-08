İlber Ortaylı'dan hayata dair 20 tavsiye
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap'tan çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabında kendi tecrübelerinden yola çıkarak önemli tespitler yapıyor. İşte o tavsiyelerden bazıları.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap'tan çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabında kendi tecrübelerinden yola çıkarak önemli tespitler yapıyor.
Eğitimden okunacak kitaplara, gezilmesi ve mutlaka görülmesi gereken şehirlere, seyredilmesi gereken filmlere, dinlenmesi gereken müziklere kadar tercihlerini yansıtan Ortaylı’nın tavsiyeleri saymakla bitmiyor. İşte o tavsiyelerden bazıları:
- Bugünkü aklım olsa hem Doğu’yu hem Batı’yı öğreten bir üniversitede okur, sonra da İtalya ve İran’da uzunca araştırmalar yapardım.
- Esas olan 25’ine kadar öğrendiklerinizdir. O yaşa kadar okuduğunuz kitaplar, seyrettiğiniz filmler, gördükleriniz hayatınız boyunca sizinle kalır. Belli yaşlardan sonra öğrendiklerinizi aynı hızla unutuyorsunuz.
- Bir dil sadece gramer kitaplarıyla öğrenilmez. Farklı kaynaklar kullanmayı da bileceksiniz. Örneğin Batı dillerini öğrenmek için İncil faydalıdır. O dili konuşan çocuklar için yazılmış tarih kitaplarıyla, birtakım hatıratlar da çok işe yarar.
- Becerilerinize gerçekten uyan mesleği seçiniz. Kendi kapasitenizin altında çalışmayın, kendinize bol ya da dar gelen bir gömleği giymekten kaçının.