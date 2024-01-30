İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2024 yılında Diyanet Ramazan takvimini duyurdu!
Ramazan ayı tüm Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Ramazan ayı boyunca oruç tutarak nefsini terbiye edecek ve ibadetlerini yerine getirecek olanlar gözü Diyanet Takvimine çevirdi. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?
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Üç ayların başlamasıyla Ramazan ayı için de geri sayım başladı. İlk orucun ne zaman tutulacağı yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor.
Ramazan ayının ve diğer dini önemli günlerin ne zaman olacağını Diyanet İşleri Başkanlığı özel olarak duyurmaktadır.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.