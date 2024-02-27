İlk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

"Yılın On Bir Ayının Sultanı" Ramazan, yakın bir zamanda başlayacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak ve ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...