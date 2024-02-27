İlk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
2024 yılının başlangıç sahuruna ne zaman kalkılacağı araştırılıyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bütün yıl boyunca beklenen oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, başlangıç sahuru, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihlerini merak ediyor.
# ramazan # sahur # sahur saatleri
"Yılın On Bir Ayının Sultanı" Ramazan, yakın bir zamanda başlayacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak ve ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...
İLK SAHUR NE ZAMAN YAPILACAK?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.
İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.
Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.