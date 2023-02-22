İş kurmak isteyenlerin faydalanabileceği 8 devlet desteği

KOBİ PROJE DESTEĞİ



KOSGEB yeni iş kuracaklara destek sağlıyor. Ancak bunun da belli koşulları var. Öncesinde yapacağınız iş ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmalısınız. Her uygulamanın katılım şartı değiştiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. KOBİ Proje Desteği girişimci firmalar için destek ve teşvik paketleri hazırlıyor. Paketin temel amacı girişimci firmaların hızlı bir şekilde sektöre ayak uydurmasını kapsıyor. İşletmenizin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacağı projeler için 150.000 TL'ye kadar, %50 ya da %60'ı geri ödemesiz olmak üzere destek alabilirsiniz.

Bu destek paketi için yılda iki kez duyuru yapılıyor. Destekten faydalanmak için firmanızın KOSGEB veri tabanına kayıtlı firmalar olması gerektiğini de belirtelim. Projenin temel hedefi, kapsamı, kısa tanımı ve gerekçesi gibi başlıklardan oluşan bir dosya inceleme adına KOSGEB’e sunularak sonucuna göre destek sağlanıyor.