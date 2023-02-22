İş kurmak isteyenlerin faydalanabileceği 8 devlet desteği
Kendi işini kurmak olmak isteyenler, birikimini sermaye olarak kullanacaklar için çok çeşitli devlet destekleri mevcut. Bunun için girişimciler, "İş kurmak istiyorum hangi desteklerden faydalanabilirim?" şeklinde araştırma yapıyor. İşte iş kurmak isteyenlerin faydalanabileceği 8 devlet desteği...
KOSGEB İŞ YERİ AÇMA DESTEĞİ
2022 itibarı ile KOSGEB yeni iş yeri kuracak olan girişimciler için hibe miktarını 50 bin TL den 65 bin TL çıkarmış bulunuyor. Eğer imalat sektöründe bir iş kuracaksanız hibe miktarı 225 bin TL'ye çıkıyor.
65 BİN TL GELENEKSEL GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
KOSGEB üzerinden yeni iş yeri kuracaklara en fazla 65 bin TL hibe olarak verilecek olan destek programının kapsamında bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartlar;
Uzaktan Eğitim ile ”Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” alarak girişimcilik sertifikası alınması. İş fikrinin mutlaka KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alması.
270 BİN TL İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı adı altında yer alan ”İleri Girişimcilik Destek Programı” 270.000 TL kadar yeni açılan iş yerine hibe veriyor.
KOBİ PROJE DESTEĞİ
KOSGEB yeni iş kuracaklara destek sağlıyor. Ancak bunun da belli koşulları var. Öncesinde yapacağınız iş ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmalısınız. Her uygulamanın katılım şartı değiştiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. KOBİ Proje Desteği girişimci firmalar için destek ve teşvik paketleri hazırlıyor. Paketin temel amacı girişimci firmaların hızlı bir şekilde sektöre ayak uydurmasını kapsıyor. İşletmenizin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacağı projeler için 150.000 TL'ye kadar, %50 ya da %60'ı geri ödemesiz olmak üzere destek alabilirsiniz.
Bu destek paketi için yılda iki kez duyuru yapılıyor. Destekten faydalanmak için firmanızın KOSGEB veri tabanına kayıtlı firmalar olması gerektiğini de belirtelim. Projenin temel hedefi, kapsamı, kısa tanımı ve gerekçesi gibi başlıklardan oluşan bir dosya inceleme adına KOSGEB’e sunularak sonucuna göre destek sağlanıyor.