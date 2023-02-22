Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'nin son dakika hava tahmin raporu belli oldu. Rapora göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 18°C
Az bulutlu
K.MARAŞ 6°C, 14°C
Az bulutlu