Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji'nin son dakika hava tahmin raporu belli oldu. Rapora göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski var.

# mgm # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor - Resim: 1 1 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor - Resim: 2 2 9

22 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor - Resim: 3 3 9

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor - Resim: 4 4 9

AKDENİZ


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu

HATAY 6°C, 18°C
Az bulutlu

K.MARAŞ 6°C, 14°C
Az bulutlu