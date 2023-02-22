Meteoroloji'den hava durumu tahmini! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.