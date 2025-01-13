İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi

Megakentte huzur ve prestijin buluştuğu semtler açıklandı. Anadolu Yakası’ndan sadece 3 semt listeye girerken, Avrupa Yakası ağırlığını hissettirdi. İşte İstanbul’un yaşamak için en çok tercih edilen bölgeleri…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 1

16 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, her köşesinde farklı bir yaşam tarzı sunuyor. Ancak bazı semtler, ulaşım kolaylığı, yeşil alanların fazlalığı, sosyal ve kültürel olanaklar gibi faktörlerle diğerlerinden ayrışıyor. 

İşte Ekonomim’e göre, İstanbul’un en iyi 10 semti:

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 2

10. Arnavutköy (Beşiktaş)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 3

9. Fenerbahçe (Kadıköy)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 4

8. Yeniköy (Sarıyer)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 5

7. Kuzguncuk (Üsküdar)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 6

6. Tarabya (Sarıyer)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 7

5. Cihangir (Beyoğlu)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 8

4. Etiler (Beşiktaş)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 9

3. Moda (Kadıköy)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 10

2. Nişantaşı (Şişli)

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İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi - Resim: 11

1. Bebek (Beşiktaş)

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