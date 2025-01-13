İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi

16 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, her köşesinde farklı bir yaşam tarzı sunuyor. Ancak bazı semtler, ulaşım kolaylığı, yeşil alanların fazlalığı, sosyal ve kültürel olanaklar gibi faktörlerle diğerlerinden ayrışıyor.

İşte Ekonomim’e göre, İstanbul’un en iyi 10 semti: