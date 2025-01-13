İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi
Megakentte huzur ve prestijin buluştuğu semtler açıklandı. Anadolu Yakası’ndan sadece 3 semt listeye girerken, Avrupa Yakası ağırlığını hissettirdi. İşte İstanbul’un yaşamak için en çok tercih edilen bölgeleri…
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16 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, her köşesinde farklı bir yaşam tarzı sunuyor. Ancak bazı semtler, ulaşım kolaylığı, yeşil alanların fazlalığı, sosyal ve kültürel olanaklar gibi faktörlerle diğerlerinden ayrışıyor.
İşte Ekonomim’e göre, İstanbul’un en iyi 10 semti:
10. Arnavutköy (Beşiktaş)
9. Fenerbahçe (Kadıköy)
8. Yeniköy (Sarıyer)
7. Kuzguncuk (Üsküdar)
6. Tarabya (Sarıyer)
5. Cihangir (Beyoğlu)
4. Etiler (Beşiktaş)
3. Moda (Kadıköy)
2. Nişantaşı (Şişli)
1. Bebek (Beşiktaş)