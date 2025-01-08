İstanbulluların 2024'te en çok tükettiği meyve ve sebzeler belli oldu

Geçen yıl İstanbul'da hallere 110 bin 368 ton portakal, 103 bin 415 ton mandalina, 102 bin 878 ton karpuz, 96 bin 450 ton elma, 85 bin 801 ton limon girişi oldu.

Hallere 2024'te tonaj bazında en az getirilen meyve ise 310 ton ile muşmula oldu. Bunu 460 ton ile çağla, 634 ton ile dut, 895 ton ile kestane takip etti.