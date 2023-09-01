İşte balık takvimi! Hangi ayda hangi balık yenir?
1 Eylül 2023 tarihi itibariyle balık sezonu açıldı. Balık, sağlıklı bir beslenme için gerekli olan protein, omega-3 yağ asitleri ve mineraller için bulunmaz bir besindir. Peki hangi ayda hangi balık yenir?
Balık, sağlıklı bir beslenme için ihtiyaç duyulan protein, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi besin öğelerini içeren lezzetli bir deniz ürünüdür. Ancak, her balık türü her zaman tüketilmemelidir. Mevsimlere göre bazı balıkların tüketimi daha uygundur. Balık türlerinin mevsimine göre tüketilmesi, hem balığın kalitesini hem de besin değerini artırır. Ayrıca, balıkların doğal yaşam döngülerine saygı gösterilerek, doğal yaşamlarının sürdürülmesine yardımcı olur. Peki hangi ayda hangi balık yenir?
Ocak Ayında Hangi Balıklar Tüketilir?
Ocak ayı boyunca sofralarımızı süsleyen balık türleri arasında Uskumru, Lüfer, Palamut, İstavrit, Tekir, Kefal ve Kırlangıç bulunur. Bu dönemde özellikle Uskumru ve Palamut oldukça lezzetli ve besleyicidir.
Şubat Ayında Hangi Balıklar Yenir?
Kalkan, Hamsi ve İzmarit, Şubat ayının öne çıkan balık türleridir. Bu dönemde en taze Hamsileri tüketebilirsiniz.
Mart Ayında Hangi Balıklar Alınır?
Mart ayında, Mezgit, Levrek, Kalkan ve Yayın balıkları taze olarak sofralarımıza gelir. Levrek, Mart ayının en lezzetli balıkları arasında yer alır.