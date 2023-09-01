İşte balık takvimi! Hangi ayda hangi balık yenir?

Balık, sağlıklı bir beslenme için ihtiyaç duyulan protein, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi besin öğelerini içeren lezzetli bir deniz ürünüdür. Ancak, her balık türü her zaman tüketilmemelidir. Mevsimlere göre bazı balıkların tüketimi daha uygundur. Balık türlerinin mevsimine göre tüketilmesi, hem balığın kalitesini hem de besin değerini artırır. Ayrıca, balıkların doğal yaşam döngülerine saygı gösterilerek, doğal yaşamlarının sürdürülmesine yardımcı olur. Peki hangi ayda hangi balık yenir?