İşte Dünya'nın "en"leri

DÜNYA'NIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ - TÜRKİYE

18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2.023 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur. Çanakkale Boğazı üzerinden trafiğe açılan devasa asma köprü, Türkiye’nin Asya ve Avrupa topraklarını birbirine bağlamak için yapılmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden önce ise Japonya’daki Akashi Kaikyo Köprüsü 1991 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü olarak biliniyordu.