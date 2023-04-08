İşte Dünya'nın "en"leri
Dünya üzerinde yıllarca çeşitli gelişmeler ve doğa olayları gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda en büyük dağı, en derin çukuru, en büyük köprüsü gibi doğal veya beşeri olarak bazı kategorilere ayrılmışlardır. Bu listede de "Dünya'nın enleri" olarak en büyük ve en küçük oluşumlara yer verdik...
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK GÖLÜ HAZAR DENİZİ'DİR
Hazar Denizi, yaklaşık 371.000 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük gölüdür. Batıda Kafkas Dağları ve doğuda Orta Asya bozkırları ile Avrupa ve Asya'nın kavşağında yer alır.
DÜNYA'NIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ - TÜRKİYE
18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2.023 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur. Çanakkale Boğazı üzerinden trafiğe açılan devasa asma köprü, Türkiye’nin Asya ve Avrupa topraklarını birbirine bağlamak için yapılmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden önce ise Japonya’daki Akashi Kaikyo Köprüsü 1991 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü olarak biliniyordu.
DÜNYA'NIN EN DERİN NOKTASI MARİANA ÇUKURU
Marina Çukuru, Batı Pasifik Okyanusu'nda Dünya yüzeyinin en derin kısmıdır. Challenger Deep olarak adlandırılan, dünyanın en derin noktasını içerir.
DÜNYA'NIN YÜZÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ RUSYA
Rusya, dünyanın toplam kara kütlesinin kabaca sekizde biri olan 17.098.250 km2alanı kaplıyor.