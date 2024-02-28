İşte en kısa zeka testi! 3 sorudan oluşuyor

Araştırmanın bir parçası olarak, farklı eğitim geçmişine sahip 3 bin kişiyi bir araya getiren Profesör Frederick, Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden Yale ve Harvard'daki öğrencilerin bile testte yanlış cevaplar verdiğini gördü. Elbette "Bir yanlışın çok da önemi yok" diyebilirsiniz ancak tek bir hata bile başarı oranınızı %66,6 gibi düşük bir seviyeye çekebilir.