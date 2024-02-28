İşte en kısa zeka testi! 3 sorudan oluşuyor
Zekâ testlerini çözmek sizi mi sıkıyor? Yüksek puanlar alabileceğiniz halde canınız sıkıldığı için vaz mı geçiyorsunuz? 2005 yılında yayınlanmış ancak internete son zamanlarda düşmüş olan bir zekâ testi, tam aradığınız şey olabilir.
Bu test yeni bir test olmasa da 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlandı. Çalışma çok kısa bir süre önce ulaşılabilir hale geldi ve sorular da ortaya çıkmış oldu.
Araştırmanın bir parçası olarak, farklı eğitim geçmişine sahip 3 bin kişiyi bir araya getiren Profesör Frederick, Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden Yale ve Harvard'daki öğrencilerin bile testte yanlış cevaplar verdiğini gördü. Elbette "Bir yanlışın çok da önemi yok" diyebilirsiniz ancak tek bir hata bile başarı oranınızı %66,6 gibi düşük bir seviyeye çekebilir.
Teste katılan 3 bin kişinin sadece %17'si üç sorunun tamamına doğru cevaplar verdi. Şimdi sizin sıranız. Eğer kendinize güveniyorsanız, başlayalım.
Sorular:
1. Bir beyzbol sopası ve beyzbol topu toplamda 1,10 liraya satılıyor. Sopa, toptan 1 lira daha fazla. Topun fiyatı ne kadar?