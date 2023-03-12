"İlk İş Yerim" projesi çekiliş takvimi

TOKİ "İlk İş Yerim" kura tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı. "İlk İş Yerim" projesi için Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kura çekim tarihi duyurdu. İşte 12 ilde başlayacak iş yeri kura çekiliş takvimi...