"İlk İş Yerim" projesi çekiliş takvimi
TOKİ "İlk İş Yerim" kura çekimi, 12 ilde başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile faaliyete geçen bu projede 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
TOKİ "İlk İş Yerim" kura tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.
Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı. "İlk İş Yerim" projesi için Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kura çekim tarihi duyurdu. İşte 12 ilde başlayacak iş yeri kura çekiliş takvimi...
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin konut ve arsalar için 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'la başlayan kura çekimlerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandığı hatırlatıldı.
BAKAN KURUM TARİHİ DUYURDU
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti. Kurum, şu bilgileri aktardı:
- Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.
"İlk İş Yerim" projesi kapsamında, 10 bin iş yeri için 15 Mart'ta başlanacak kuralarla 12 ilde, 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek. İşte ilk etabı Aksaray'da başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı...