İşte İstanbul'un en iyi 15 sahafı! Kitapseverler bayılacak...
Sahaflar, kitapseverleri tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaran bir zaman tünelidir âdeta... Sayfaların arasında bulunan eski fotoğraflar, posta pulları, ithaf edilen iyi dilekler... Vitraylı pencerelerinden antika raflarına kadar İstanbul'un en güzel 15 sahafını sizin için derledik.
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İşte mekanları ve kitap arşivleriyle kitap tutkunlarını etkileyen 15 sahaf!
Afili Sahaf / Beşiktaş
Arşiv Sahaf, Ortaköy
Sahaf Nazım Hikmet, Beyoğlu