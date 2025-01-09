İstihbarat uzmanından yalan tespiti ipuçları: Yalan söyleyen birini nasıl anlarsınız?

GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA

Yalan söyleyen kişiler, yüz ifadelerini kontrol etmekte zorluk çekebilirler. Yüzlerine dokunmak, kaşlarını çatmak veya dudaklarını sımsıkı kapamak gibi davranışlar, genellikle stresin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu kişiler genellikle göz teması kurmaktan kaçınırlar, çünkü bu durum onları daha fazla baskı altına sokabilir.