İstihbarat uzmanından yalan tespiti ipuçları: Yalan söyleyen birini nasıl anlarsınız?
FBI tarafından özel olarak eğitilen istihbarat uzmanı Scott Taylor, yalan söyleyen birini tespit etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretleri paylaştı. İşte detaylar...
GÖZLER YALAN SÖYLER Mİ?
Taylor'a göre, birinin yalan söylediğini anlamanın ilk yolu göz kırpma hızını gözlemlemek olabilir. İnsanlar normalde dakikada 12 ila 14 kez göz kırparlar. Ancak, stresli ve baskı altındaki bir kişi bu hızda artış gösterebilir. Taylor'a göre, göz kırpma hızındaki artış, beynin stres tepkisinin bir göstergesi olabilir.
DUDAKLARI YALAMAK: STRESİN GÖZLE GÖRÜLEN İŞARETİ
Ntv'nin derlemesine göre, dudakları yalamak da yalanın bir göstergesi. Yalan söyleyen kişilerin vücutlarında oluşan kimyasal değişiklikler, dudaklarını sıkça yalamalarına neden olabilir. Yalan söyleyenler, stres nedeniyle ağız kuruluğu yaşar ve dudaklarını ıslatma ihtiyacı hissederler. Bu davranış, kişinin rahat olmadığının ve stres altında olduğunun bir işareti olarak değerlendirilebilir.
YUTKUNMADA ZORLUK
Ağızda kuruluk hissi arttıkça, yutkunmak zorlaşır. Bu durum, bir kişinin yalan söylediğinin ve gerilim altında olduğunun bir başka işaretidir. Taylor, bu davranışın yalan söyleyen birinin vücut dilinin önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.
SAVUNMA POZİSYONU
Yalan söyleyen kişilerin çoğunlukla bilinçaltında savunmasız hissettikleri için, vücutlarını savunma pozisyonuna alırlar. Çene, karın veya kasık gibi bölgelerde kasılmalar gözlemlenebilir.
Yalan söyleyenler, genellikle hafifçe geriye yaslanarak veya çenelerini yana kaydırarak kendilerini savunma durumuna sokarlar.
İKNA ETME ÇABASI
Taylor, yalan söyleyen kişilerin çoğunlukla kesin ifadeler kullandığını belirtiyor. "Yüzde yüz eminim" veya "Bunu kesinlikle biliyorum" gibi cümleler, karşınızdaki kişinin aslında sizi daha fazla ikna etmeye çalıştığının bir göstergesi olabilir. Yalan söyleyenler, söylediklerine güven vermek için kesinlik içeren ifadeler kullanabilirler.
GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA
Yalan söyleyen kişiler, yüz ifadelerini kontrol etmekte zorluk çekebilirler. Yüzlerine dokunmak, kaşlarını çatmak veya dudaklarını sımsıkı kapamak gibi davranışlar, genellikle stresin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu kişiler genellikle göz teması kurmaktan kaçınırlar, çünkü bu durum onları daha fazla baskı altına sokabilir.