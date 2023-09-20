İzmir'de orman yangınına müdahale ederken düşmüştü! O helikopterin pilotu son yolculuğuna uğurlandı

NE OLMUŞTU?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde çıkıp Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan müdahale edilmişti.



Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Helikopterdeki pilot Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız mürettebat üyeleri Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazeleri, yapılan çalışmalar sonucu baraj gölünde bulunmuştu.

Menderes Devlet Hastanesi morgundan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Tutuk'un cenazesi, buradaki işlemin ardından Kemalpaşa'daki Yangın Ekip Merkezi'ne getirilmiş, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü personelince helikopterle Eskişehir'e uğurlanmıştı.