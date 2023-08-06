Japonya'da çiftler neden ayrı uyuyor? İşte şaşırtan o detay

Japonya’da da evli çiftlerin bizim kültürümüze göre son derece tuhaf olan bir alışkanlığı var. Birçok Japon çift farklı yataklarda hatta farklı odalarda uyuyor. Daha küçük evler ve daireler, Japon çiftlerin farklı yataklarda ve hatta odalarda uyumasını engellemiyor. Bu, ilişkileriyle ilgili bir problem değil. Aksine onlar bunun kendileri için iyi olduğuna inanıyorlar. Peki Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor? İşte ilk kez duyacağınız o detay...

FARKLI UYKU DÜZENİNE SAHİPLER



Japon çiftlerin ayrı ayrı yatmaya karar vermelerini sağlayan ilk şey, farklı çalışma programları. Hayat arkadaşlarını işten eve geç geldikleri için veya erken uyanmak zorunda oldukları için rahatsız etmek ve uykularını bölmek istemiyorlar. Bu yüzden geceyi farklı bir odada ya da yatakta geçiriyorlar. Çünkü eşlerinin uyku kalitesini etkilemek istemiyorlar. Bu çiftlerin daha rahat bi uyku uyumasını sağlıyor.

Bebekler anneleriyle uyuyorlar



Japon anneler çocuklarıyla uyurlar. Bu Japon kültüründe son derece önemli olan bir gelenek. Bu nedenle de çocuk doğduktan sonra babanın aynı yatağı paylaşmak mı yoksa farklı bir odaya mı gitmek istediğine karar vermesi gerekiyor. Bilim de, çocukla birlikte uyumanın hem ebeveyne hem de çocuğa faydalı olduğu görüşünü destekliyor. Birlikte uyumanın ebeveynlerin ve çocukların daha dinlendirici bir uykuya sahip olmalarına yardımcı olabileceğini kanıtlandı. Ebeveyn ile birlikte uyumak çocuğu vücut sıcaklığını ve kalp atış hızını dengeliyor ve aynı zamanda ani bebek ölümü sendromu ihtimalini de azaltıyor. Ayrıca bu, çocuğun daha özgüvenli olmasına ve bağımsızlığını daha hızlı kazanmasına da olanak sağlıyor.

Onlar için ayrı uyumak huzur demek



Yalnız uyumaya başlayan birçok çift boşanmanın eşiğinde olduğunu düşünürken Japonlar bunu farklı yorumluyor. Onlar bu durumu evlilikte huzurun bir parçası olarak görüyorlar. Japonlar uykuya büyük önem verdikleri için, uykularının bölünmesi onlar için sorun teşkil ediyor. Bu nedenle de buna fırsat vermektense ayrı yatmayı tercih ediyorlar. Böylelikle uykularını alabiliyorlar ve uykusuzluktan kaynaklanan gerginliği yaşamıyorlar.

Çiftlerin ayrı uyumasının bir geçmişi var



Futonlar, destek ve rahatlık sağlayan pamukla doldurulan yataklara verilen isim. Geçmişte yatak olarak sadece bunlar kullanılıyordu ve bu yataklar tek kişilikti. Bu yataklarda eşinize sarılmak isteseniz bile, biri mutlaka yere düşüyordu. Bugün hala bu tür yatak takımlarını kullanan aileler var.