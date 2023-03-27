Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed (s.a.v) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.
Buna göre; 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.
İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.