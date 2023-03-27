Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.