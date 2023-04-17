Kadir gecesinde okunacak dualar

Kadir Gecesi duası ve anlamı araştırılıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Kadir Gecesi geldi çattı. İşte Kadir gecesinde okunacak dualar...

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İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan bu mübarek gecede Kadir Gecesi duası ve anlamı okunur.  "Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

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2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2023 Diyanet Takvimi'nde yer alan bilgilere göre bu sene Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilmeye başlanacak.

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KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.