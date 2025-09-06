Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi? Uzmandan iddialara net yanıt!
7-8 Eylül'de Türkiye'den izlenecek "Kanlı Ay" tutulması öncesi sosyal medya çalkalandı. Deprem olacak iddialarına yanıt ise Deprem Bilimci Serkan İçelli'den geldi.
Türkiye, 7-8 Eylül gecesi yılın en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan tam ay tutulmasına tanıklık edecek. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı, pazar günü Türkiye'nin pek çok noktasından çıplak gözle izlenebilecek.
Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girecek ve bu sırada kızıl bir renge bürünerek yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca etkileyici bir görsel şölen sunacak.
Ancak bu görsel şölen öncesinde sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, özellikle deprem söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.
Bazı kullanıcılar ve astrologlar, "Kanlı Ay" tutulmasının büyük depremleri tetikleyebileceğini iddia etti. İddialar kamuoyunda merak ve endişe yaratırken, bilim çevrelerinden konuya ilişkin net bir açıklama geldi.
"GÖKTEKİ OLAYLAR YERDEKİ TEKTONİZMAYI ETKİLEMEZ"
Ekonomim'in haberine göre, Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, bu tür iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. İçelli, “Gökteki olaylar yerdeki tektonizmayı etkilemez” diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.
“Ay tutulmaları, dolunaylar ve gezegen dizilimlerinin depremlerle doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Bunların hiçbir bilimsel tutarlılığı yok. Bunlar sadece kelime oyundur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım” ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR BİLİMSEL VERİ YOK"
İçelli, özellikle bazı sosyal medya hesapları ve astrologlar tarafından ortaya atılan kehanet benzeri tahminlerin bilim dışı olduğunun altını çizdi. “Ortalama 3 ay verip şurada bu olacak, şurada şu deprem olacak demenin depreme bir faydası yok. Bu depremler olağan bir şekilde oluyor” dedi.
“Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmalar oluyor. Biz bunlara gülüp geçiyoruz çünkü hiçbir bilimsel gerçekliği yok ve sadece bazıları rastlantı olabiliyor. 100 depremden sadece 4 tanesi dolunaya denk gelmiş. 10 gün öncesi, 10 gün sonrası diye bir kavram yok. Bir maddeye kuvvet uyguladığınızda ancak o zaman ona etki edebilirsiniz” şeklinde konuştu.
"GÖK İLE YERİN BİR BAĞLANTISI YOK"
Gök olaylarının karasal deprem hareketlerine etki etmediğini belirten İçelli, “Dünyada gelgitler olabiliyor, su kütleleri hacim yer değiştirebiliyor. O zaman ağırlık merkezi değişiyor ve ufak kılcal kırıklar üstünde depremler meydana gelebiliyor. Ama karasal olarak toprakta birkaç cm yukarı doğru kabarma, aşağı doğru inme gibi hareketler gerçekleşebiliyor. Yerin 5 veya 10 km altına etki etmesi gibi bir şey yok” dedi.
“Ay’ın bize etkisi bir aracın kamyonun yanından geçmesi gibi diyebiliriz. Biz bir kamyon, ay da bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Gökteki gezegenlerin dizilişlerine, ayın konumuna göre tektonizma çalışmıyor. Gökle yerin herhangi bir bağlantısı yok. Havanın yerden haberi yok, yerin de gökten haberi yok. Havadaki olaylar, yerdeki tektonizmaya etki etmiyor” açıklamalarını yaptı.
İçelli, bu tür sansasyonel içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, "En çok konuşulan ay tutulmaları, güneş tutulmaları denizdeki gelgitleri oluşturabiliyor ama aynı zamanda ay her yıl bizden 3,5 cm uzaklaşıyor. Bizim kuvvetimiz aya daha fazla etki ediyor" dedi.
“Bazı astrologlara bakıyoruz ayın 10’una dikkat çekiyor veya 20’sine dikkat çekiyoruz. Bunlar sadece kelime oyunları, hiçbir bilimsel tutarlılığı yok. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım. Bunlar tamamen sansasyonel, sizi provoke etmek için dezenformasyon kokan haberler. Sizin aklınız ile oynuyorlar. Kendinizi yem etmeyin” ifadelerini kullandı.