Karneler için son zil çalacak! Minikleri sevindirirken dikkat edin! Uzmanlar anne babaları uyarıyor!
Yarıyıl tatili bugün son zilin çalmasıyla resmen başlayacak. MEB'e bağlı okullarda 20 milyondan fazla öğrencinin hevesle beklediği gün geldi. Peki anne babalar karne hediyesi alırken nelere dikkat etmeli? Uzmanlardan ebeveynlere karne günü için özel uyarı...
Karne günü geldi çattı. 20 milyondan fazla öğrencinin beklediği karne gününde ebeveynlere özel uyarılarda bulunan uzmanlar karne hediyesi alırken de özel dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.
Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestr tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileklerinde bulunup "Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. Özel okulların yaptığı zamla ilgili ise "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz" açıklamasını yaptı.
Karne günü her çocuk için farklı bir anlam taşıyor. Ebeveynlerin verdikleri tepkiler de çocukların bugünü geçirirken tepkilerini belirliyor. Kimi çocuklar karne gününü hevesle beklerken kimisinde ise kaygı durumu ortaya çıkabiliyor.
Uzmanlar anne babaları karneye çocuklarının yeteneklerinin bir ölçütü değil, dönem boyu gösterdikleri çalışmanın bir sonucu olarak bakmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Ebeveynlerin karneleri incelerken kıyaslamadan uzak durması gerektiğini belirten uzmanlar kıyas yapmanın çocuğu başarı konusunda çözülmesi zor sorunlara yönlendirebileceğini belirtiyor.