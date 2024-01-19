Karneler için son zil çalacak! Minikleri sevindirirken dikkat edin! Uzmanlar anne babaları uyarıyor!

Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestr tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileklerinde bulunup "Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. Özel okulların yaptığı zamla ilgili ise "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz" açıklamasını yaptı.