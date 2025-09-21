Kas yapmak isteyenler dikkat: ABD’li doktor en etkili besinleri sıraladı

Kaslarını güçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği besinler, ABD’li uzun ömür uzmanı ve cerrah Dr. Jonathan Schoeff tarafından değerlendirildi. Yaptığı puanlamalar, kas geliştirme yolculuğunda alışılmış düşünceleri altüst etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Güçlü kaslara sahip olmak sadece estetik bir görünüm sağlamakla sınırlı değil. Dr. Schoeff’e göre, kas kütlesi aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor, dengeyi artırıyor ve yaşlandıkça kronik hastalık riskini azaltıyor. 

Bu nedenle doğru besinlerle kasları beslemek büyük önem taşıyor.

NTV’nin derlemesine göre, uzun yıllardır beslenme ve uzun ömür üzerine çalışmalar yapan Schoeff, insanların kas geliştirmek için en çok tercih ettiği yiyecekleri tek tek puanladı. 

Ortaya çıkan sonuçlarda, bazı gıdaların beklendiği kadar yüksek performans göstermediği görüldü.

Dr. Schoeff, yaptığı değerlendirmeyi şu sözlerle açıkladı:

“Hangi yiyeceklerin kas kütlesi için 10/10 puan aldığını ve hangilerinin zar zor geçtiğini görünce şaşıracaksınız. Ton balığından tatlı patatese kadar hepsini değerlendiriyorum, büyümeyi gerçekten neyin hızlandırdığını ve neyin yavaşlattığını açıklıyorum.”

EN ÇOK PUAN ALAN BESİNLER

Tatlı patates ve yulaf, Dr. Schoeff’in değerlendirmesinde 10 üzerinden 10 puan aldı. Tatlı patatesin karbonhidrat bakımından zengin yapısı kasların enerji depolarını yenilerken, yulaf da glikojen depolarını doldurarak protein sentezine destek oluyor. 

Schoeff, “Antrenman sırasında kas inşa etmek için karbonhidratlar olmazsa olmazdır” diyerek tatlı patatesi en ideal besinlerden biri olarak gösterdi.

Yağsız dana eti de yüksek protein ve demir içeriğiyle kas gelişimine büyük katkı sağlıyor. Schoeff bu besin için, “Müthiş bir protein kaynağı” ifadesini kullandı ve tam puan verdi.

Yoğurt ise 10 üzerinden 8 puan aldı. Düşük yağlı tercih edildiğinde kas gelişimini desteklediği belirtildi.

Kas geliştirmek denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan yumurta, sandığınız kadar mükemmel çıkmadı. 

Dr. Schoeff, yumurtaya 10 üzerinden 6 puan verdi ve “saf kas geliştirme fenomeni” olarak düşünüldüğünde yumurtanın mükemmel olmadığını söyledi.

Ton balığı 6,5 puanla orta seviyede değerlendirilirken, yağ oranı yüksek olduğu için somon yalnızca 6 puan alabildi.

Çedar peyniri ise yüksek yağ içeriği nedeniyle listenin en altında yer aldı ve 3 puan aldı. Schoeff, bu tür yağlı peynirlerin sindirimi zorlaştırdığını ve kas gelişimine katkısının sınırlı olduğunu vurguladı.

Kuruyemişler zengin besin profiliyle genel sağlık için faydalı olsa da kas geliştirme açısından beklentiyi karşılamıyor. Dr. Schoeff bu gıdaya 5 puan vererek, “Bayılırım, ancak sadece kas geliştirme için değil” dedi.

