Kaşık kaşık yiyerek zayıflama devri başladı! Evde hazırlanan doğal kürlerle yağlar eriyor

ELMA SİRKESİ KÜRÜ

Kilo verme sürecinde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri olan tokluk hissi, elma sirkesi sayesinde kolaylıkla sağlanabiliyor. 1 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı bal ekleyerek hazırlanan bu karışım, yemeklerden yaklaşık 15-20 dakika önce içildiğinde hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kalori alımını azaltıyor.