Kasko depremde araba hasarını karşılar mı?
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ili de etkiledi. Yıkılan yapılar, deprem bölgesinde araçların zarar görmesine neden oldu. Bu kapsamda kasko ve trafik sigortasının detaylarını sorguluyor.
Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da etkili olan depremde birçok bina ve araç hasar gördü. Araçlarda oluşan hasarların kasko ve trafik sigortasıyla karşılanıp karşılanmayacağı araştırılıyor.
DEPREMDEKİ ARACIN HASARINI KASKO KARŞILAR MI?
Araç kaskosu yaptırmak zorunlu değildir. Doğal afetlerden dolayı oluşan zararların karşılanması için alınabilecek en iyi önlemlerden biri kasko sigortası yaptırmaktır.
Çünkü kasko sigortası sel, dolu, su baskını, fırtına gibi doğal afetler sonucu yaşanabilecek çarpma, çarpılma, devrilme, yanma gibi durumlara karşı aracını güvence altına alarak maddi zararları karşılar. Kasko poliçesi olmadığı takdirde oluşan zarar araç sahibi tarafından karşılanmak durumundadır. Eğer kasko yaptırıldıysa poliçe hakkında bilgi alarak deprem hasarının karşılayıp karşılanmadığı öğrenilebilir.
TRAFİK SİGORTASI HASARI KARŞILAMAZ
Trafik sigortası, seyir halindeyken meydana gelen kazalarda karşı tarafta oluşabilecek zararın karşılanmasını hedefleyen bir sigorta türüdür. Motorlu taşıt sürücüleri, yasa gereği trafik sigortasını yaptırmak zorundadır.