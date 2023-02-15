Kasko depremde araba hasarını karşılar mı?

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da etkili olan depremde birçok bina ve araç hasar gördü. Araçlarda oluşan hasarların kasko ve trafik sigortasıyla karşılanıp karşılanmayacağı araştırılıyor.