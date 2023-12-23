Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riskinin Artığına Dair İddialar Gerçek Mi?

Kediler hem umursamaz tavırları hem de sevimli hareketleri insanların en çok sevdiği evcil hayvanlardan biri. Aslan, kapaln gibi yırtıcılarla aynı kökü paylaşsa da bu miskin ev hayvanlarının evlerde gittikçe popülerleşmeye başlıyor. Kedi sahiplenmek gittikçe yaygınlaşırken insanlar kedilerin sağlığa zararı ya da faydası olup olmadığını merak ediyor. Çoğu zaman hareketsiz ve zararsız hayvanlar olsalar da kediler özellikle çocuklar ya da mental/akıl sağılığı ile ilgili sorunlar yaşayan insanlara faydalı olduğu bir neredeyse tamamen kabul görmüş bir görüştü.