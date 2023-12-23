Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riskinin Artığına Dair İddialar Gerçek Mi?
Kediler evlerde beslenmenin en kolay olduğu hayvanlardan bir tanesi. Zahmetsiz bakımları, oyuncu kişilikleri ile çok sevilen kedilerin şizofreniye neden olduğu iddiası gündeme geldiğinden beri internette sular durulmuyor. Peki gerçekten kediler şizofreniye sebep oluyor mu?
Kediler hem umursamaz tavırları hem de sevimli hareketleri insanların en çok sevdiği evcil hayvanlardan biri. Aslan, kapaln gibi yırtıcılarla aynı kökü paylaşsa da bu miskin ev hayvanlarının evlerde gittikçe popülerleşmeye başlıyor. Kedi sahiplenmek gittikçe yaygınlaşırken insanlar kedilerin sağlığa zararı ya da faydası olup olmadığını merak ediyor. Çoğu zaman hareketsiz ve zararsız hayvanlar olsalar da kediler özellikle çocuklar ya da mental/akıl sağılığı ile ilgili sorunlar yaşayan insanlara faydalı olduğu bir neredeyse tamamen kabul görmüş bir görüştü.
Özellikle çocuklarda empati ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirmesi nedeniyle kediler evde beslemek için ideal hayvanlardır. Genelde sessiz, oyuncu olan kediler aynı zamanda temiz de hayvanlardır. Depresyon hastalarına stresi yenmesine yardımcı olmak için önerilerin kedi bakımının aynı zamanda bazı isimlere göre şizofreniye yol açabileceğine dair iddialar bulunuyor.
Avustralyalı araştırmacılar, aralarında ABD ve Birleşik Krallık'ın da yer aldığı 11 ülkeden son 44 yılda yayımlanmış 17 çalışmanın analizini gerçekleştirdi. Queensland Ruh Sağlığı Araştırmaları Merkezi'nden psikiyatrist John McGrath ve meslektaşları, "Kedi sahipliği ve şizofreniyle ilişkili bozuklukların görülme ihtimalinin artması arasında bir ilişki bulduk" açıklamasında bulundu.
Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar karışık sonuçlar ortaya koydu. Örneğin zihinsel bozukluğu olan ve olmayan kişilerin katıldığı başka bir araştırma, belirli psikolojik deneyimleri ölçen testlerde daha yüksek puan almakla kedi ısırıkları arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmüştü. Öte yandan bu ilişkiden Pasteurella multocida gibi diğer patojenlerin sorumlu olabileceği söylenmişti.