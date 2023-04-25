Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

KİRA GEÇERLİLİK SÜRESİNİ KONTROL ETMEK

• Kira sözleşmelerinde mutlaka yer alması gereken bir diğer bilgi ise sözleşmelerin geçerlilik süresidir. Sözleşmeye imza atmadan önce karşı tarafla anlaştığınız geçerlilik süresinin doğru şekilde sözleşmede yer aldığından emin olmalısınız.

• Sözleşmenin geçerlilik süresi bittiğinde, eğer kiracı ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmişse ve her iki taraf da sözleşmenin devamlılığı konusunda hemfikirse kira sözleşmesi otomatik olarak uzar.

• Bir tarafın sözleşmeyi geçerlilik süresi bitmeden önce feshetmek istemesi halinde ise ödenecek cezai şartın da önceden kararlaştırılması ve sözleşmede yer alması gerekir.

• Kira sözleşmesini doğrudan karşı tarafla birlikte imzalayabileceğiniz gibi, bir noter huzurunda da yapabilirsiniz. Bu sayede sahte sözleşme risklerinin önüne geçebilirsiniz.

• Her iki koşulda da hem sizin hem de karşı tarafın ıslak imzalarının sözleşmede yer alması gerektiğini unutmayın. Sözleşmenin bir kopyasını mutlaka alın ve sözleşme sona erene kadar saklayın.

Kaynak: kuveytturk.com.tr