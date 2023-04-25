Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?
Son dönemde zamlar nedeniyle kiracılarla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıklar arttı. İster ev sahibi olun ister kiracı, bir konutu kiralama sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşmamak için kira sözleşmesine dair detaylara hâkim olmanız büyük önem taşır.
SÖZLEŞMEDEKİ TÜM BELGE VE BİLGİLERİ KONTROL EDİN
• Kira sözleşmesini imzalamadan önce sözleşmede yer alan tüm bilgi ve belgeleri detaylı olarak incelemeli ve her birinin doğruluğundan emin olmalısınız.
• Sözleşmede yazan isimlerin, adreslerin ya da kişisel bilgilerin yanlış olması, uzun vadede ve resmi başvurular yapmanız halinde size sorun çıkarabilir.
• Kira sözleşmelerinin içeriğinde; sözleşmenin genel ve özel koşulları, kiracının teslim aldığı demirbaşlar ve eşyalar hakkında bilgiler bulunur.
• Hazırlanan sözleşmenin usule uygun olduğundan emin olmak adına, hazır kira sözleşmeleriyle elinizdeki örneği karşılaştırabilirsiniz.
• Öte yandan, kiralanan mülkün adresinin ve türünün de sözleşmede yer aldığından emin olmalısınız.
SÖZLEŞME KOŞULLARI KONUSUNDA UZLAŞTIĞINIZDAN EMİN OLUN
• Kiralanan mülkün aylık ve yıllık kira bedeli, hem yazıyla hem de rakamla ifade edilerek sözleşmede belirtilmelidir.
• Kira bedelinin yanı sıra sözleşmede kira bedelinin ödeme periyotlarının, kira artış oranının, depozito tutarının ve iade koşullarının da yer aldığından emin olmalısınız.
• Kira ödemelerinin finans kuruluşları ya da PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini unutmayın. Bu koşullarda mülk sahibinin hesap numarası da mutlaka kira sözleşmesinde yer alan bilgiler arasında olmalı.
• Karşılıklı olarak kira sözleşmesine imza atmadan önce, karşı tarafla bazı özel koşullar konusunda uzlaşmalı ve uzlaştığınız hususları sözleşmeye aktarmalısınız.
KİRAZ SÖZLEŞMESİNDE DEPOZİTO VE AİDAT TUTARLARI NASIL BELİRLENİR?
• Depozito tutarı konusunda anlaşma yaparken, mülkün içerisinde bulunan tüm demirbaşların tespitinin yapılması büyük önem taşır.
• Mülkün kiralanması öncesinde demirbaşlar ve eşyaları mümkünse fotoğraflarla belgeleyerek tutanak altına alabilirsiniz.
• Depozito tutarı, kiracının üç aylık kira bedeli toplamından daha fazla olamaz. Sözleşme öncesinde depozito tutarını karşı tarafla anlaşarak belirlemeli ve depozito iade koşullarını sözleşmeye yansıtmalısınız.
• Kira sözleşmesinde karşı tarafla anlaşmanız gereken bir diğer husus ise aidatlar ve sair giderlerdir.
• DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, mülk sahibinin sorumluluğundadır.
• Aidat tutarının nasıl ödeneceği ve aidat borcunun oluşması halinde borçların kimin sorumluluğunda olacağı konusunda ise mülk sahibi ve kiracı arasında anlaşmaya varılmalıdır.
KİRA GEÇERLİLİK SÜRESİNİ KONTROL ETMEK
• Kira sözleşmelerinde mutlaka yer alması gereken bir diğer bilgi ise sözleşmelerin geçerlilik süresidir. Sözleşmeye imza atmadan önce karşı tarafla anlaştığınız geçerlilik süresinin doğru şekilde sözleşmede yer aldığından emin olmalısınız.
• Sözleşmenin geçerlilik süresi bittiğinde, eğer kiracı ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmişse ve her iki taraf da sözleşmenin devamlılığı konusunda hemfikirse kira sözleşmesi otomatik olarak uzar.
• Bir tarafın sözleşmeyi geçerlilik süresi bitmeden önce feshetmek istemesi halinde ise ödenecek cezai şartın da önceden kararlaştırılması ve sözleşmede yer alması gerekir.
• Kira sözleşmesini doğrudan karşı tarafla birlikte imzalayabileceğiniz gibi, bir noter huzurunda da yapabilirsiniz. Bu sayede sahte sözleşme risklerinin önüne geçebilirsiniz.
• Her iki koşulda da hem sizin hem de karşı tarafın ıslak imzalarının sözleşmede yer alması gerektiğini unutmayın. Sözleşmenin bir kopyasını mutlaka alın ve sözleşme sona erene kadar saklayın.
Kaynak: kuveytturk.com.tr