Mersin'de kıyıya ölü boz yunus vurdu

KIYIYA YAKIN OLMAYAN BİR TÜR

Prof. Dr. Deniz Ayas, "Kıyıya yakın görmeye alışık olmadığımız bir tür. Şişe burunlular gibi kıyıya yaklaşmayan bir tür. Atlantik'ten tutun, İndo Pasifik'e kadar bulunabiliyor. Türkiye denizlerinde de Ege ve Akdeniz'de var. Akdeniz'de daha nadir görülen bir yunus türüdür. Ölüm nedenini belirledikten sonra diğer yunus türleri ile yeniden değerlendirmek lazım. Çünkü buradaki insan faaliyetleri deniz memeleri üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Bu yunusta da bizim gördüğümüz; balıkçılık faaliyetlerinde ip oturmaları dediğimiz derin kesiler var. Bu da hayvanda ciddi yaralanmalara nedeni olmuştur" diye konuştu.