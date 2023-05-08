Kız Kulesi o tarihte açılıyor
Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini Twitter'dan duyurdu.
Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
- 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştireceğimiz ışık ve lazer gösterisine tüm halkımızı bekliyoruz.