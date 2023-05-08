Kız Kulesi o tarihte açılıyor

Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini Twitter'dan duyurdu.

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Kız Kulesi o tarihte açılıyor - Resim: 1 1 3

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

Kız Kulesi o tarihte açılıyor - Resim: 2 2 3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Kız Kulesi o tarihte açılıyor - Resim: 3 3 3

- 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştireceğimiz ışık ve lazer gösterisine tüm halkımızı bekliyoruz.