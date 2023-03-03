Kuryeliğe uygun 15 motosiklet modeli
Kuryelik, giderek daha fazla kişinin tercih ettiği bir iş alanı haline geliyor. Verilen adrese teslimat yapan kuryeler için motosiklet en etkili ulaşım aracı. Peki, kuryeliğe uygun motosiklet modelleri hangileri?
• Honda CBF 150
Honda CBF 150 modelleri 2005-2006 yıllarında çıkmış bir model. Yakıt olarak ekonomik ve az masraf çıkaran bir model olarak bilinir. Yedek parçasının da ucuz olduğunu belirtmekte fayda var.
• Lexmoto LXR 125
125cc motosikletler arasında Lexmoto LXR 125 oldukça popüler bir seçenek. Performans olarak kendinden daha üstün modeller olmasına rağmen kullanıcılar tarafından ekonomik ve kullanışlı olduğu belirtiliyor.
• Haojue 135 DA
Suzuki markasının ürettiği bir model. Bu modelin tavsiye edilme nedeni titreşiminin çok az hissedilmesi. Ayrıca oldukça hafif bir gövdeye sahip.
• Honda CB 125 F
Honda Cb 125 F az yakıt tüketimi ile dikkat çeker. Yakıt tasarrufu ile ilgi görse de performans olarak yetersiz kalabilir. Elbette şehir içinde ne kadar hız yapabileceğiniz konusu da tartışılır. Burada tercihinizde yakıt ekonomisi çok daha baskın olmalı.
• Honda PCX 125
Motorlu kurye hizmeti şirketleri için Honda PCX 125 en çok tavsiye edilen en iyi kurye motosikletlerden biri olarak biliniyor. Honda’nın 125cc serisinde sahip olduğu en iyi modelleri arasında da gösteriliyor. Kuryelerin en çok tercih ettiği motosiklet modellerinden olan Honda PCX 125, kompakt bir scooter gibi. Raporlara göre, ABD’de çok sayıda restoran ve fast food servisi için en çok kullanılan motosiklet modellidir. Yakıt tüketimi optimziasyonu iyi olan model, şehir içi kullanım için üretilmiş.
• Suzuki GSX-R125
Suzuki GSx-R125 hem yarışlara hem de kuryelik için teslimatlara uygun bir motosiklet. Kısa mesafelerde performansı da oldukça iyi. Yine motor kuryelerin tercih ettiği motosiklet modellerinden biri.
• Honda CB125R
Honda CB125R en çok tercih edilen kurye motosiklet modellerinden biri. Fiyatı nispeten yüksek olsa da bunun kullanıcıya yansıyan önemli sebepleri var. Konfor odaklı tasarımı, ekonomik yakıt tüketimi gibi özellikler de bunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kuryeliğe uygun motosikletler arasında üst sıralardadır.
• Kawasaki Z125
125cc motosikletler arasında en iyi bilinen modellerden biri Kawasaki Z125 modelidir. Şehirlerarası kurye teslimat performansı da oldukça başarılıdır. Uzun süre kurye hizmeti vermeyi düşünenler için uzun ömürlü bir motosiklet olması önemli.
• Vespa PX200
Birçok siparişi sorunsuz teslim edebileceğiniz modellerden biri de Vespa PX200. Yıllar önce piyasaya sürülmüş olsa da hala kurye teslimat hizmetleri için oldukça verimli. Kargo uçak hizmetleri için ekonomik bir tercih.
• Aprilia RS4 50
50cc motora sahip Aprilia RS4 50 sınıfının en ekonomik motosikletlerinden biri. Piyasada hem ucuz hem de ekonomik olarak tanınan bir model. Sürüşü oldukça keyiflidir ve spora lastiklere sahiptir. Şanzıman ve fren sisteminin mükemmel olması nedeniyle kuryelik için idealdir.
• Kawasaki Z560
Kawasaki Z560 en iyi kurye motosikletleri arasında öne çıkar. Bunun en önemli nedenlerinden biri 650cc motor eşdeğeri olmasıdır. Çok güçlü bir performans sunar. Büyük motoru uzun yolculuklar ve daha çok malzeme için de elverişli. Ancak yakıt cimrisi motosiklet modeli sayılmaz.
• Honda Forza 250-300
Orta sınıf ve maxi scooter olarak üretilen bir model. Honda markasının en güncel ve en ekonomik motosiklet modellerinden biri.
• Tvs Apache RTR 150
Türkiye piyasasında satışa sunulan ilk Hint motosikleti Tvs Apache Rtr 150’dir. Hintli motosiklet modeli, sportif bir görüntüye sahip ve aynı zamanda ekonomik bir seçenek. Sistem açısından da daha elektronik bir yapısı olduğunu söylemek gerek.
• Bajaj Pulsar 200 NS
Hindistan üretimi motosikletler, motor kuryelerin tercihleri arasında yer alıyor. Bunlardan biri de Bajaj Pulsar 200 NS’dir. Model, spor görünüşü gençleri daha çok etkiliyor. Bu arada Bajaj markasının kabinli motosiklet modelleri de çok tutuluyor.