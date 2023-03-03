Kuryeliğe uygun 15 motosiklet modeli

• Honda CBF 150

Honda CBF 150 modelleri 2005-2006 yıllarında çıkmış bir model. Yakıt olarak ekonomik ve az masraf çıkaran bir model olarak bilinir. Yedek parçasının da ucuz olduğunu belirtmekte fayda var.

• Lexmoto LXR 125

125cc motosikletler arasında Lexmoto LXR 125 oldukça popüler bir seçenek. Performans olarak kendinden daha üstün modeller olmasına rağmen kullanıcılar tarafından ekonomik ve kullanışlı olduğu belirtiliyor.

• Haojue 135 DA

Suzuki markasının ürettiği bir model. Bu modelin tavsiye edilme nedeni titreşiminin çok az hissedilmesi. Ayrıca oldukça hafif bir gövdeye sahip.

• Honda CB 125 F

Honda Cb 125 F az yakıt tüketimi ile dikkat çeker. Yakıt tasarrufu ile ilgi görse de performans olarak yetersiz kalabilir. Elbette şehir içinde ne kadar hız yapabileceğiniz konusu da tartışılır. Burada tercihinizde yakıt ekonomisi çok daha baskın olmalı.