Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'un eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle; yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilirken bu konuda vatandaşlara olumsuz durumlara karşı uyarı alınması çağrısı yapıldı.
ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI
Kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması kuraklık konusunda endişelere sebep olurken, Erzurum'da Mart ayı ile birlikte kar yağışı bekledi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AYDIN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Aydın'da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek.