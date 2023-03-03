Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'un eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 1 1 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle; yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilirken bu konuda vatandaşlara olumsuz durumlara karşı uyarı alınması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 2 2 4

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI

Kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması kuraklık konusunda endişelere sebep olurken, Erzurum'da Mart ayı ile birlikte kar yağışı bekledi.

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 3 3 4

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 4 4 4

AYDIN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek.