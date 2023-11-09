Limonlarınız Artık Küflenmeyecek! 🍋 Bu Yöntemi Kullanırsanız Limonlarınızı Haftalarca Saklayabilirsiniz
Limonu dolapta ne kadar saklarsak saklayalım bir süre sonra çürümeye başlıyor. Limonlarınızın çürümemesini sağlayacak bir yöntem ile geldik. Artık çürüyen limon görmeyeceksiniz. Bu yöntem ile limonlarınızı haftalarca saklayabilirsiniz...
Yemeklerde, salatalarda ve hastalandığımızda elimiz direkt limona gider. Vücuda sağladığı C vitamini her derde devam olan limon, dolapta beklediği süre içinde çürümeye, küflenmeye başlıyor. İşte limonlarınızın hep taze kalması için müthiş yöntemleri sizler için derledik...
STREÇ FİLMLE SARIN
Limonlarınızı iyice yıkayın ve ardından hiç nemli kalmayacak şekilde kurutun. Limonlarınızı tek tek streç filme sarın ve buzdolabından saklayın. Unutmayın ki nemli kalan limon daha hızlı çürür.
LİMON NEDEN KÜFLENİR?
Limonların yüzeylerinde mikroorganizmalar bulunur ve bu da limonların hızlıca küflenmesine neden olur. İşte limonların küflenmesinin bazı nedenleri:
NEMLİ YÜZEYLER
Limonlar nemli bir yüzeye sahip olduklarından küf mantarlarının gelişmesinin önünü açar. Nemli bir yüzey, limonun kabuğunda küf oluşma olasılığını artırır.