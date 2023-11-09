Limonlarınız Artık Küflenmeyecek! 🍋 Bu Yöntemi Kullanırsanız Limonlarınızı Haftalarca Saklayabilirsiniz

Yemeklerde, salatalarda ve hastalandığımızda elimiz direkt limona gider. Vücuda sağladığı C vitamini her derde devam olan limon, dolapta beklediği süre içinde çürümeye, küflenmeye başlıyor. İşte limonlarınızın hep taze kalması için müthiş yöntemleri sizler için derledik...