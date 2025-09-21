Limonlu su içince vücudunuzda neler oluyor? İşte 8 şaşırtıcı etki

MİDEYE SESSİZ DESTEK

Herkes bilmez ama bazı insanların mide asidi düşük olabilir. Bu durumda limonun asidik yapısı sindirimi kolaylaştırıcı bir etki gösterebilir. Ancak Dr. Sethi, bunun herkeste işe yarayacak mucizevi bir çözüm olmadığının altını çiziyor.