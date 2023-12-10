Marmara Bölgesi İçin Uyarı Verdi! Deprem Yaklaşıyor...
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmara Bölgesi için uyarı verdi. Şükrü Ersoy 'a göre İstanbul için büyük deprem yaklaşıyor. İşte dikkat çeken açıklamaların ayrıntıları...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te bir programda Marmara Bölgesi için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki diğer iller için deprem yaklaşıyor dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarının devamı aşağıda bulunuyor. Bakın olası bir deprem için Ersoy neler söyledi...
Deprem Yaklaşıyor
Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaklaşan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu;
Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuk. Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem. Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1953'te Yenice Gönen depremi vardı. 1964'te Manyas depremi vardı. 1967 Adapazarı depremi gibi depremleri örnek olarak göstermiştik.
Marmara Bölgesi İçin Uyarı Verdi
Marmara Bölgesi için uyarı veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy sözlerine şöyle devam etti;
(Kahramanmaraş Depremi) Malatya civarında 5 üzerinde deprem oldu. Bütün insanlar sokağa çıktı. Bu artçılar yaşanacak. Zaman zaman da artçıların büyüklükleri 5'e 6'ya kadar bile çıkabilir. Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda. (Konya) Elbette görece olarak iyi ama Türkiye'nin hiçbir yeri masum değil. Yani o yüzden diyorum ki Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi bunun için kaçmak göçmek yerine, bulunduğumuz yerde güvenli binalarda ve şehirlerde kalmak en olumlu yaklaşım olur. En fazla etkilenecek kısım kıyı kısımları. Bakın hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Büyükçekmece koylarına kadar giden kısımlardaki koylar daha çok etkilenecek. İçeriye doğru gittikçe, azalacak. En kuzeyde Sarıyer, Eyüp'ün kuzeyi, Arnavutköy'ün kuzeyi ve Çatalça'nın olduğu kısımlara doğru bu etki azalacak.
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