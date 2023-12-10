Marmara Bölgesi İçin Uyarı Verdi! Deprem Yaklaşıyor...

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te bir programda Marmara Bölgesi için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki diğer iller için deprem yaklaşıyor dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarının devamı aşağıda bulunuyor. Bakın olası bir deprem için Ersoy neler söyledi...

Deprem Yaklaşıyor

Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaklaşan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu;

Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuk. Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem. Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1953'te Yenice Gönen depremi vardı. 1964'te Manyas depremi vardı. 1967 Adapazarı depremi gibi depremleri örnek olarak göstermiştik.

Marmara Bölgesi İçin Uyarı Verdi

Marmara Bölgesi için uyarı veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy sözlerine şöyle devam etti;