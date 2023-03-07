Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatıyor?
Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen sosyal yardım parasının ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Aile Destek ödemelerinin mart ayının kaçında yatacağı hakkında yanıt arıyorlar.
Mart ayının gelmesi ile Aile destek ödemesi için geri sayım başladı. Mart ayında yine binlerce kişinin hesabına ödemeler yatacak. Her ay olduğu gibi "Aile destek ödemeleri yattı mı, mart ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor.
BAKAN DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
- Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye,
%40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye,
%70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye,
Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye,
Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi.
- Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Mart ayı aile destek ödemeleri henüz yatmış değil. Ay ortasında ödemelerin yapılması bekleniyor.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet’ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.