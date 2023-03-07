Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatıyor?

Mart ayının gelmesi ile Aile destek ödemesi için geri sayım başladı. Mart ayında yine binlerce kişinin hesabına ödemeler yatacak. Her ay olduğu gibi "Aile destek ödemeleri yattı mı, mart ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor.