Martı uygulaması neden açılmıyor? Martı çöktü mü? Ne zaman açılacak?

MARTI KULLANILABİLECEK Mİ?

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi. Hal böyle olunca scooter sistemi Martı'ya ne olacağı merak konusu oldu.