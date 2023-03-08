Martı uygulaması neden açılmıyor? Martı çöktü mü? Ne zaman açılacak?
Milyonlarca insanın kullandığı scooter sistemi Martı, her gün gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün Martı'ya erişim engeli getirilmesinden sonra Martı uygulaması da açılmamaya başladı. Peki hep kapalı mı kalacak? Ne zaman açılacak?
# martı # scooter # erişim engeli
MARTI KULLANILABİLECEK Mİ?
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi. Hal böyle olunca scooter sistemi Martı'ya ne olacağı merak konusu oldu.
Martı Ceo'su Oğuz Alper Öktem tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Milyonlarca insan Martı scooterlera ne olacağını merak etmeye başladı.
ERİŞİM ENGELİ NE ANLAMA GELİYOR?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası uygulamaya erişimin engellenmesi konusunda davacı olmuştu. Korsan taksicilikte suçlanan bu uygulamalara erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının sadece "Martı Tag" ve "Martı Motosiklet" geçerli olduğu açıklandı. Scooterların kullanılmasının önünde henüz bir engel gözükmüyor.